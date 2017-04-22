تشلسي يسقط منافسه توتنهام برباعية ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الانكليزي اخبار الرياضة شارك

بلغ تشيلسي المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي عقب فوزه اليوم السبت على وصيف الـ"بريميرليغ" توتنهام هوتسبير (4-2) على أرض ويمبلي في مباراة الدور نصف النهائي.

وجمعت المباراة بين متصدر ترتيب الدوري تشيلسي ومطارده توتنهام بفارق أربع نقاط قبل 6 مراحل على انتهاء البريميرليغ.



وشهدت المباراة وقائع شيقة وتسابقاً وتلاحقاً في النتيجة، حيث وقع أهداف تشيلسي كل من البرازيلي ويليان في مناسبتين (5 و43 من ركلة جزاء غير موجودة احتسبت على الكوري سون) والبلجيكي إدين هازار (75) ونيمانيا ماتيتش من قذيفة صاروخية (80)، في حين بصم على هدفي توتنهام نجماه هاري كين (18) وديلي آلي (52).



وللإشارة، وقّع آلي النجم الذي ما انفك يلفت الانتباه هذا الموسم هدفه الـ20 في جميع المسابقات، كما أعلن الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش عن نفسه بتوقيع أول هدف له منذ آيار/مايو 2016.



وسينتظر تشيلسي، حامل لقب المسابقة الأعرق في العالم 7 مرات آخرها في 2012، هوية منافسه في النهائي الذي سينكشف الأحد بعد التعرف على الفائز من مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي على أرض ويمبلي أيضاً.



وثأر تشيلسي لخسارته اللقاء الأخير أمام جاره اللندني في كانون الثاني 0-2 بهدفي ديلي آلي ضمن المرحلة العشرين من الدوري، في حين خسر توتنهام حامل اللقب 8 مرات فرصة التتويج لأول مرة منذ 1991.



وكان توتنهام يبحث عن النهائي الأول منذ تلك الفترة، ويحلم بتتويجه الأول في كافة المسابقات منذ تسعة أعوام حين فاز بكأس الرابطة، كما أنه ومنذ فوزه على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة 2008، لم يفز توتنهام في ويمبلي، إذ خسر 6 مرات وتعادل مرتين.



أمّا تشيلسي فقد كرّر فوزه على توتنهام في الكأس بعدما سحقه 5-1 في نصف نهائي 2012 في طريقه نحو إحراز اللقب. وبلغ فريق غرب لندن النهائي السابع له منذ عام 2000.



وبخسارة توتنهام آخر 7 مباريات له في نصف النهائي (1993 و1995 و1999 و2001 و2012 و2017)، انفرد بالرقم القياسي، علماً أنّ تشلسي خسر أيضاً 6 مرات بين 1920 و1966. سيريانيوز 2017-04-22 23:36:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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