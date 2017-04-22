واصل أتلتيكو مدريد مسلسل الانتصارات في الليجا، بعدما عاد بفوز صعب من عقر دار مضيفه إسبانيول بهدف نظيف السبت في إطار الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

يدين "الروخيبلانكوس" بالفضل في هذا الانتصار لمهاجمه الفرنسي المتألق أنطوان جريزمان صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.



وجاء الهدف بعدما تابع المهاجم الدولي تسديدة ساؤول التي اصطدمت بدفاع إسبانيول وسقطت داخل المنطقة ليسددها جريزمان مباشرة في الزاوية الضيقة لمرمى دييجو لوبيز، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في المسابقة لـ16 كأبرز هدافي الفريق المدريدي.



وبهذه النتيجة يواصل رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني مسلسل الفوز في المسابقة عقب الانتصار على أوساسونا بثلاثية في الجولة الماضية ليرتفع رصيدهم للنقطة 68 ويعززوا موقعهم في المركز الثالث أمام ملاحقهم إشبيلية صاحب الـ65 نقطة.



في المقابل، تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 49 نقطة ويأتي تاسعا.



ويأتي هذا الفوز في أعقاب تأهل الأتلتي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب ليستر سيتي الإنجليزي حيث سيضرب موعدا ناريا مع جاره المدريدي الريال.