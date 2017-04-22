بايرن ميونخ يواصل نتائجه المخيبة بتعادله أمام ماينتس بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر نتائجه السيئة في الآونة الأخيرة وتعادل مع ضيفه ماينتس المتواضع 2-2، السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأهدر بايرن 7 نقاط في مبارياته الأربع الأخيرة، بخسارته أمام هوفنهايم 0-1 وتعادله مع باير ليفركوزن صفر-صفر.



وخرج بايرن ميونيخ الأربعاء من دوري أبطال أوروبا في مباراة جدلية من الناحية التحكيمية أمام ريال مدريد الإسباني بخسارته 2-4 في اياب ربع النهائي (1-2 ذهاباً).



وبات بإمكان لايبزيغ الثاني تقليص الفارق مع بايرن إلى 6 نقاط، بحال فوزه الأحد على مضيفه شالكه في مباراة صعبة.



من جهته، أبقى ماينتس على آماله بخوض موسم جديد من البوندسليغا، اذ رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، وذلك بعد فوزه في المرحلة الماضية على هيرتا برلين اثر 5 خسارات متتالية.



على ملعب "أليانز آرينا" وأمام 75 ألف متفرج، سيطر بايرن على الشوط الأول بيد أنه أنهاه متخلفاً 1-2.



وبكر الضيوف في افتتاح التسجيل بعد خطأ بالتشتيت من لاعب الوسط أرتورو فيدال، استغله الاسباني بويان كركيتش وسدد كرة أرضية في مرمى أولريخ (3).



وأصبح كركيتش سابع لاعب يسجل في 4 من البطولات الخمس الكبرى (ألمانيا، انكلترا، اسبانيا وايطاليا)، علماً أن اللاعبين اللذين سبقاه في الألفية الثالثة هما النيجيري أوبافيمي مارتينز والغاني كيفن برينس بواتنغ.



ومن مرتدة سريعة لعب توماس مولر الذي حمل شارة القائد لأول مرة إلى الفرنسي فرانك ريبيري، فمرر الأخير إلى الهولندي أرين روبن الذي سدد قوية بيسراه هدف التعادل (16).



وقبل انتهاء الشوط الأول، حصل ماينتس على ركلة جزاء بعد عرقلة من كيميش على الياباني يوشينتوري موتو، ترجمها دانيال بروزينسكي في الزاوية اليمنى لأولريخ الذي لمسها قبل أن تخترق شباكه (40).



واستحق بايرن التعادل من تمريرة لروبن إلى الإسباني تياغو الكانتارا، فتلاعب على حافة المنطقة بالدفاعه وسدد ارضية محكمة في اقصى الزاوية اليمنى (73). سيريانيوز 2017-04-22 20:54:07 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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