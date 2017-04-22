اعتقلت القوات الأمريكية العاملة ضمن التحالف الدولي، ليل السبت، ما يسمى بـ"والي الفرات" بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك في عملية إنزال جوي نفذتها في ريف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي بمحافظة الأنبار فضل عدم للكشف عن اسمه، قوله إن "قوة من القوات الخاصة الأمريكية قامت بعملية إنزال جوي في قرية الباغوز التابعة لمدينة البوكمال الحدودية مع العراق".

وأضاف المصدر إن "عملية الإنزال انطلقت من قاعدة الأسد" العراقية الواقعة بناحية البغدادي على بعد 90 كيلومترا من الرمادي، التي تتموضع فيها قوات التحالف الدولي.

وأكد أن "العملية أسفرت عن اعتقال ما يسمى بـ"والي الفرات" الذي كان قادما من العراق مستقلا عربة عسكرية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن هوية القيادي في التنظيم.

ويطلق التنظيم تسمية "ولاية الفرات" على المناطق التي تضم مدن عانه وراوه والقائم العراقية، وصولا إلى مدينة البوكمال السورية‎.

وكان ضابط رفيع بالجيش العراقي كشف الأسبوع الماضي عن وصول القوات الخاصة الأمريكية إلى "قاعدة الأسد" للقيام بمهام مساندة للقوات العراقية أثناء عمليات تحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من تنظيم "داعش".

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور, خاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة التنظيم عمليات قصف من قبل التحالف من جهة وطيران النظامي , بدعم من القوات الجوية الروسية, من جهة اخرى.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.