قال الرئيس بشار الأسد, يوم السبت، إن الضربة الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات جاءت نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش في ريف حماه وفي الشمال الشرقي للبلاد.

واستعرض الأسد خلال اجتماع موسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي, تطورات الوضع في سورية، مضيفا أن "الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تتدخل لمصلحة الإرهابيين كلما كان هناك تقدم كبير للجيش السوري".

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب في 7 نيسان الجاري، ضربات صاروخية استهدفت مطار الشعيرات العسكري بحمص, ردا على هجوم خان شيخون, والذي تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة, حيث ايد الهجوم عدة دول عربية وغربية ودانته روسيا وايران.

ولفت الاسد إلى أن "الحرب على الإرهاب لن تتوقف طالما كان هناك إرهابي واحد يدنس قدسية التراب السوري وفي الوقت نفسه سنستمر في التصدي للسيناريوهات الغربية الهادفة إلى ضرب وحدة بلدنا وسيادتها وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل السياسي إن كان على صعيد استمرار سياسة المصالحات التي أثبتت نجاعتها أو المشاركة في العملية السياسية في استانا أو جنيف على أمل أن يسهم ذلك في حقن الدم السوري".

يذكر أن حزب البعث العربي الاشتراكي عقد يوم السبت، اجتماعا موسعا ضم القيادة القطرية واللجنة المركزية وغيرهم من الرفاق الحزبيين من وزراء ومسؤولين سابقين حيث شهد الاجتماع تغييرات في القيادة القطرية للحزب.