عقد حزب البعث العربي الاشتراكي يوم السبت اجتماعا موسعا ضم القيادة القطرية واللجنة المركزية وغيرهم من الرفاق الحزبيين من وزراء ومسؤولين سابقين

ونتج الاجتماع تغيير في القيادة القطريو حيث حافظ كل من الامين القطري المساعد هلال هلال, رئيس الوزراء عماد خميس, رئيس مجلس الشعب هدية عباس, حسين عرنوس, عمار ساعاتي يوسف الاحمد شعبان عزوز على مواقعهم في حين انضم 6 اعضاء جدد للقيادة القطرية هم

1- محسن بلال وزير الاعلام السابق

2- مهدي دخل الله مدير العلاقات الخارجية في القيادة القطرية

3- حمود الصباغ عضو مجلس الشعب عن الحسكة

4- ياسر الشوفي امين فرع الحزب بالسويداء

5- عمار السباعي امين فرع الحزب بحمص

6- هدى الحمصي سفيرة سابقة في اليونان

وكان حزب البعث عقد في تموز 2013 اجتماع موسع اختارت بموجبه اللجنة المركزية للحزب قيادة قطرية جديدة، إذ تم تغيير كامل أعضاء القيادة القطرية، بمن فيهم نائب الرئيس فاروق الشرع.

وجرت العادة أن يتم تغيير قيادات الحزب، عبر مؤتمر قطري للحزب، إذ عقد آخر مؤتمر قطري للحزب في حزيران عام 2005.

يشار الى ان اختيار القيادة القطرية اليوم والقيادة القطرية السابقة ياتي بعد اعتماد دستور جديد للجمهورية العربية السورية في شباط 2012 والذي الغى المادة الثامنة من الدستور القديم التي تعتبر حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع، واستبدالها في الدستور الجديد بان النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية