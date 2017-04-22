سقط قتلى وجرحى, يوم السبت, جراء قصف استهدف مناطق بارياف حلب وادلب حماه, تزامنا مع معارك على جبهات حيي تشرين والقابون بدمشق.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انق تتلى وجرحى, بينهم اطفال, سقطوا جراء قصف جوي طال بلدة مدينة دارةعزة في ريف حلب الغربي .

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى ان قصفا جويا استهدف "مشفى عابدين" في ريف إدلب الجنوبي, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

وفي ريف حماه, افادت المصادر بسقوط ضحايا جراء قصف جوي مدينة اللطامنة

وتتعرض مناطق بارياف لاسيما دمشق وحلب وادلب وحماه وردعا, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني.

من جانب اخر, قالت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان معارك دارت على جبهات حيي تشرين والقابون بدمشق بين فصائل معارضة والجيش النظامي, وسط قصف.

وتشهد مناطق برزة وتشرين والقابون أوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض لعمليات قصف ومعارك واشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي منذ شباط الماضي.

ولم تتوقف المعارك وعمليات القصف في عدة مناطق بسوريا, رغم تراجع حدتها , مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التفيذ منذ 30 كانون الاول الماضي, برعاية تركية روسية, وسط تبادل التهم بين النظامي والمعارضة بخرق الهدنة.