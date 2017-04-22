اعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فيكتور أوزيروف، يوم السبت، أن روسيا قد تتجه لتزويد سوريا من منظومات الدفاع الجوي, في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك, نافياَ ان يكون الهدف من ذلك "هجومياَ".

وقال اوزيروف لوكالة (سبوتنيك) الروسية, أنه "يمكن تصدير الكميات اللازمة من منظومات الدفاع الجوي بشكل أولوي، وهذا لن يشكل عبئاً إضافياً على قطاع الصناعات العسكرية ".

وأضاف اوزيروف أنه "في حال تم الاتفاق على تصدير هذه المنظومات، لن يكون هناك أي شيء غير اعتيادي في عملية التصدير هذه، سوريا تحارب الإرهاب وروسيا تساعدها في تنفيذ مهام محاربة الإرهاب".

وكان نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أعلن يوم أن الجمعة، أن سوريا قد تتوجه إلى روسيا بطلب تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي "بوك" و "تور" من أجل حماية أراضيها من الهجمات الصاروخية.

وأعلن الرئيس بشار الأسد، يوم أمس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن دمشق مهتمة بأحدث جيل من أنظمة الدفاع الجوي، وأن مفاوضات محددة بين وزارتي الدفاع في روسيا وسوريا حول مسألة أنظمة الدفاع الجوي الجديدة هي "جزء من العلاقات اليومية".

ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان روسيا تعزيزها لمنظومة الدفاع الجوي في سوريا عقب الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري رداً على الهجوم الكيماوي في خان شيخون بريف إدلب.

سيريانيوز