أصيب, يوم السبت, أربعة أشخاص جراء سقوط قذيفتي هاون وعدد من طلقات الرصاص المتفجر في محيط مستشفى تشرين العسكري وركن الدين في دمشق.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق,ان "قذيفتي هاون سقطتا على منطقة ركن الدين بدمشق, ماادى الى سقوط جريحين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

من جهة اخرى, أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, أن شخصين أصيبا جراء سقوط عدد من طلقات الرصاص المتفجر (23) في محيط مستشفى تشرين العسكري في دمشق .

وأشارت المصادر إلى أن "عدد من طلقات الرصاص المتفجر سقطت في حيي مساكن برزة وركن الدين .

وتتعرض دمشق وريفها بشكل دائم لسقوط قذائف هاون وصاروخية وطلقات رصاص متفجر , تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز