أعلن رئيس لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية على بلدة خان شيخون بريف ادلب، يوم الجمعة، أن اللجنة لم تتوصل إلى استنتاج نهائي حول استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم على المنطقة.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس لجنة التحقيق أن الهجوم بخان شيخون في 4 نيسان الماضي "شمل من 11 إلى 12 ضربة"، مشيرا إلى أن "اللجنة أجرت مقابلات مع عدد من الخبراء والطاقم الطبي".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت، يوم الخميس، اقتراحات روسية إيرانية، بإجراء تحقيق موضوعي في هجمات على خان شيخون ، الأمر الذي ردت عليه موسكو بأنه محاولة غربية لعرقلة التحقيق.

واستهدف هجوم بلدة خان شيخون في 4 نيسان الجاري, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الامر الذي نفاه الاخير, داعيا الى اجراء تحقيق في الحادثة.

وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".

وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.