اتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة على وجوب النظر مجددا في إمكانية تنظيم تحقيق موضوعي تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في واقعة خان شيخون.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها بخصوص المكالمة الهاتفية بين الوزيرين أن لافروف أعرب لتيلرسون عن أسفه لمعارضة واشنطن مبادرة روسيا بإرسال خبراء إلى سوريا للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون يوم 4/4/2017 ووجود مواد كيميائية في قاعدة الشعيرات التابعة للجيش السوري".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رفضت يوم الخميس، اقتراحات روسية إيرانية، بإجراء تحقيق موضوعي في هجمات على خان شيخون السورية، الأمر الذي ردت عليه موسكو بأنه محاولة غربية لعرقلة التحقيق.

كما اتفق لافروف وتيلرسون على إطلاق عمل مجموعة العمل الروسية الأمريكية المشتركة على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين، والمكلفة بتسوية الخلافات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أسرع وقت.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين لافروف وتيلرسون بعد ساعات على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قال فيها إن سوريا احتفظت بأسلحة كيماوية في انتهاك لاتفاق كان يقضي بأن تتخلص من مخزونها من هذه الأسلحة بالكامل.

واتهمت العديد من الدول على راسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا النظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

سيريانيوز