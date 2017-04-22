ضيّق إشبيلية، الرابع، الخناق على أتلتيكو مدريد، الثالث، بفوزه على ضيفه غرناطة وصيف القاع 2-صفر في افتتاح المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 65 نقطة بالتساوي مع فريق العاصمة الذي يحل السبت على إسبانيول.



على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، قاد البرازيلي باولو غانسو لاعب ساو باولو السابق فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي إلى ضمان العلامة الكاملة بتسجيله هدفي الفوز (4 و46).



ورفع الفريق الأندلسي، بقيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، والذي يواجه إسبانيول السبت في ذات الجولة، فيما توقف رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لإشبيلية هذا الموسم، مقابل التعادل في 8 مباريات والخسارة في 6، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية والعشرين لغرناطة هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8.