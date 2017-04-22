البلجيكي غوفان يفجر المفاجأة ويقصي دجوكوفيتش من ربع نهائي مونتي كارلو اخبار الرياضة شارك

أقصي الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً من ربع نهائي دورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بخسارته أمام البلجيكي دافيد غوفان 6-2 و3-6 و7-5.

وانضم دجوكوفيتش، المتوج باللقب عامي 2013 و2015، إلى البريطاني أندي موراي والسويسري ستاينسلاس فافرينكا المصنفين الأول والثالث اللذين خرجا من ثمن النهائي الخميس.



وكان دجوكوفيتش فقد لقب دورة انديان ويلز الأميركية، أولى دورات الماسترز، بخسارته أمام الأسترالي نيك كيريوس في الدور ثمن النهائي.



كما أنه انسحب من دورة ميامي الاميركية، ثاني دورات الماسترز التي كان يحمل لقبها أيضاً، بسبب الاصابة، علماً بأنه قاد بعدها منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس ديفيس على حساب اسبانيا مطلع الشهر الحالي.



وأحرز دجوكوفيتش لقبه الأول في الدورة الفرنسية عام 2013 عندما أوقف سيطرة غريمه الاسباني رافايل نادال على الدورة بالفوز عليه في المباراة النهائية (8 ألقاب متتالية)، والثاني عام 2015 قبل ان يتنازل عنه لصالح نادال العام الماضي، عندما نال الأخير لقبه التاسع على حساب الفرنسي غايل مونفيس.



ويلتقي غوفان في نصف النهائي مع الاسباني رافايل نادال الفائز على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي والأربعين 6-4 و6-4 في ختام ربع النهائي.



وواصل الاسباني ألبرت راموس-فينولاس مفاجآته وبلغ نصف النهائي على حساب الكرواتي مارين سيليتش، ليلتقي الفرنسي لوكاس بويي المتأهل على حساب الأوروغواياني بابلو كويفاس. سيريانيوز 2017-04-22 01:26:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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