أعلن الجيش الأمريكي, يوم الجمعة, أن مساعدا لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" ، قُتلَ في عملية برية نفذتها القوات الأمريكية بسوريا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جون توماس ,قوله "بوسعنا تأكيد مقتل عبد الرحمن الأوزبكي، على يد قوات الولايات المتحدة، في 6 من نيسان.. وكان له دور في الهجوم الكبير الذي استهدف نادياً ليلياً في اسطنبول عشية عيد رأس السنة".

وتابع المتحدث قائلا أن "الأوزبكي" كان مسؤولا عن تجنيد ونقل مسلحين إلى صفوف تنظيم "داعش" وتمويل أنشطة الإرهابيين، علاوة على قيامه بدور "محوري" في شن هجمات إرهابية خارج أراضي العراق وسوريا.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، فقد أسفر الهجوم عل النادي باسطنبول الذي تبناه "داعش" عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين بجروح, وتم اعتقال منفذ الهجوم في 16 كانون الثاني الماضي, خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة أسن يورت باسطنبول، كما تم توقيف ثلاث نساء ورجل آخر خلال العملية نفسها، وهم من مواطني قرغيزيا ومصر والسنغال والصومال.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت في كانون الأول الماضي, عن مقتل ثلاثة قياديين من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، اثنان منهم على صلة بهجمات باريس التي وقعت في الـ 13 من تشرين الثاني عام 2015 وتسببت بسقوط عشرات الضحايا، نتيجة غارة على مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

وكان مسؤول عسكري أمريكي كبير كشف في وقت سابق, أن حوالي 50 ألف من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا منذ بدء غارات للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في سوريا والعراق قبل عامين.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تقود منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أعلن التحالف الدولي سابقاً, أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

سيريانيوز