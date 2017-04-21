سقطت, يوم الجمعة, قذيفتي هاون على الجولان المحتل من الاراضي السورية, فيما ردت اسرائيل بقصف موقع عسكري في القنيطرة.

وقالت مصادر اعلامية ان صفارات الانذار دوت في شمال هضبة الجولان السوري المحتل بعد سقوط قذيفتين أطلقتا من الأراضي السورية بسبب الاشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة، مضيفة أن قذيفة هاون سقطت بعد ظهر الجمعة, كما سقطت بعد وقت قصير، قذيفة ثانية في منطقة مفتوحة أخرى بالجولان.

ولفت المصادر ان الجيش الإسرائيلي استهدف موقع عسكريةللجيش النظامي في القنيطرة, ردا على سقوط القذائف.

وتشير تقارير اعلامية ان اسرائيل اعتدت اكثر من 15 مرة على مواقع للجيش النظامي واهداف لحزب الله في سورية منذ اذار 2013.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة منذ عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

سيريانيوز