أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الأشوري نينوس إيشو يوم الجمعة، أن الأشوريين السوريين يأملون في فتح مكتب لهم في موسكو خلال الشهر المقبل.

وقال إيشو، حسب وكالة (تاس) الروسية، "فيما يتعلق بفتح مكتب، فأعتقد بأن ذلك سيتم خلال شهر".

من جانبه، أشار ممثل أشوريي سوريا عضو "منصة موسكو" للمعارضة، نمرود سليمان، إلى أن أكراد سوريا قد فتحوا مكتبا لهم في موسكو، مضيفا أن هناك اقتراحا بشأن عقد مؤتمر لجميع الأشوريين من الشرق الأوسط في موسكو.

وقام وفد من الاكراد السوريين بإفتتاح, مكتب تمثيلي في العاصمة الروسية موسكو مطلع العام الماضي, في خطوة تواكب سعي الكرملين لإشراك هؤلاء في مفاوضات جنيف.

وقال سليمان "طرحنا هذه الفكرة للمبعوث الرئاسي الخاص حول الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ووعد بالنظر فيها".

يذكر أن الأشوريين شعب سامي مسيحي لهم ثقافة عريقة، ويعيش معظمهم في العراق وسوريا إضافة إلى تركيا وإيران ودول المهجر، وخاصة بالولايات المتحدة والسويد وأستراليا، كما وتعيش في روسيا جالية أشورية يتجاوز عددها 11 ألف شخص.