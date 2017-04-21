قال الرئيس بشار الأسد، أن "لدينا معلومات حول وجود خطط لدى الأردن لإرسال قوات إلى جنوب سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة", معتبراً أن "الأردن ليست دولة مستقلة وننظر إليها كأرض يدخل منها إرهابيون".

وأضاف الأسد، في حوار خاص مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، أجري يوم 19 من نيسان الجاري ونشر نصه يوم الجمعة "لدينا تلك المعلومات، ليس فقط من خلال وسائل الإعلام، بل من مصادر مختلفة، فكما تعرف لدينا نفس القبائل ونفس العائلات تعيش على جانبي الحدود".

وتابع الأسد "يمكنهم رؤية التغيرات في الجو العام، أي تغير لوجستي، وبالتالي تستطيع معرفة أي خطط جديدة لهم على الأرض، لدينا مثل تلك المعلومات".

وشدد الرئيس الأسد، في الوقت ذاته، على أن الأردن وفي كل الأحوال "كان جزءا من المخطط الأمريكي منذ بداية الحرب في سوريا"، معتبرا أن "الأردن ليس بلدا مستقلا على أي حال، وكل ما يريده الأمريكيون منه سيحدث ".

واستطرد قائلاً "إذا أرادوا استخدام الجزء الشمالي من الأردن ضد سوريا، فإنهم سيستخدمونه، الأمر لا يتعلق بالأردن، ونحن لا نناقش الأردن كدولة، بل نناقشه كأرض في تلك الحالة، لأن الولايات المتحدة هي التي تحدد الخطط وتحدد اللاعبين، وهي التي تقرر كل شيء يدخل من الأردن إلى سوريا".

وأشار إلى أن " العديد من الإرهابيين يدخلون من الأردن، ومن تركيا بالطبع، منذ اليوم الأول للحرب في سوريا ".

وسبق أن زار العاهل الأردني عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث بحث مع ترامب إمكانية إنشاء "مناطق آمنة" في سوريا

كما سبق ووجه النظام اتهامات إلى عدة دول عربية وغربية منها الأردن والسعودية وتركيا والولايات المتحدة بازدياد حدة التوتر في سوريا من خلال دعم مقاتلي المعارضة , في حين تتهم أطياف من المعارضة وعدة دول كلاً من إيران وروسيا بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعمها للنظام عسكريا ولوجستيا.

يشار إلى أن الأردن من الدول التي يضمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي تأسس في عام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في العراق وسوريا.

سيريانيوز