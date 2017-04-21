كشف السفير السوري في روسيا رياض حداد، يوم الجمعة، أن سوريا مستعدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية و قطر في حال رغبوا بتغيير مواقفهم من المسألة السورية.

وقال حداد خلال لقاءه مع نائب رئيس الاتحاد الروسي الياس أوماخينوفم، حسب وكالة (سبوتنيك) الروسية، إن سوريا دولة مسالمة وليس لديها النية بالإعتداء على أحد ولكن هناك بعض من دول الجوار كتركيا و الأردن يمارسان دورا عدوانيا اتجاه سوريا.

وكانت تركيا قامت على مدى 7 أشهر تقريباً بعملية عسكرية في شمال سوريا باسم "درع الفرات" حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب، الأمر الذي عارضه النظام السوري واعتبره "عدواناَ".

وسبق وادانت سوريا أكثر من مرة، "الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري"، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي.

ونوه حداد إلى الدور الروسي في سوريا و بأن الرئيس الأسد أكد على ضرورة أن تصبح اللغة الروسية اللغة الثانية في سوريا، بالاضافة الى قيام الحكومة السورية بتقديم قطعة أرض بالقرب من دمشق لبناء مدرسة روسية.

وأضاف حداد الى أن الشعب السوري يقدر و يحترم وقفة روسيا الى جانبهم الأمر الذي دفع العديد من العوائل السورية الى تسمية أطفالهم بإسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقدم روسيا دعماً عسكرياً للنظام السوري، حيث توجه ضربات جوية ضد مواقع "إرهابيين"، الأمر الذي ساهم بتغيير موازين القوى لصالح الجيش النظامي وانتهى بتحقيقه تقدماً في عدة جبهات، أبرزها استعادة حلب في كانون الأول الماضي