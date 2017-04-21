وصلت 10 حافلات تقل الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة يوم الجمعة، إلى مدينة حلب، بالتوازي مع عبور حوافل من الزبداني ومضايا لمنطقة الراشدين باتجاه إدلب، في إطار اتفاق "البلدات الأربع".

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن وصول الحافلات إلى حلب جاء بعد تأخير 48 ساعة.

وأوضحت الوكالة إن الحافلات العشرة، التي تقل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا توجهت نحو منطقة جبرين شرق حلب، حيث قامت محافظة حلب بتجهيز مراكز إقامة مؤقتة لأهالي البلدتين مجهزة بجميع المستلزمات الأساسية والغذائية والنقاط الطبية لتقديم الخدمات.

وتابعت الوكالة ان 5 حافلات تقل مسلحين وبعض افراد عائلاتهم من ريف دمشق، توجهت عبر منطقة الراموسة إلى منطقة الراشدين ومن ثم ادلب.

وكانت المرحلة الأولى من عمليات إجلاء مسلحين ومدنيين من مناطق محاصرة في إطار "اتفاق البلدات الأربع"، اختتمت يوم الخميس ليصبح ريف دمشق الغربي خالياً من الوجود المظاهر المسلحة ، في انتظار تنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض أن تخلي البلدتين الإدلبيتين بالكامل.

وانتهى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بعد 6 أيام من تفجير استهدف حافلات تقل مدنيين من كفريا والفوعة في منطقة الراشدين بحلب, الامر الذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وكانت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق بدأت في 12 نيسان الجاري، حيث تم حينها استعادة 12 مخطوفاً بينهم 4 أطفال و8 نساء، وجثامين 8 قتلى من مجموعات المعارضة المسلحة في إدلب، مقابل إفراج اللجان الشعبية في كفريا والفوعة عن 19 مسلحا كانت ألقت القبض عليهم في وقت سابق.

وتأتي عمليات الإجلاء، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية قطرية في الدوحة بين ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "حزب الله" اللبناني.

سيريانيوز