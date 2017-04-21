اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن أعمال الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترمي إلى تغيير النظام في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله أن "رفض أرسال بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إدلب هو محاولة إجهاض تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن سوريا"، مضيفا أن "هذه الأعمال تثير القلق".

وكان أغلب أعضاء منظمة حظر الكيميائي صوتوا يوم الخميس رافضين اقتراحات روسيا وإيران بشأن إجراء تحقيق موضوعي في حادثة خان شيخون بريف ادلب شمال سوريا.

ومن جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو وأنقرة وطهران تعمل على إعداد آلية معاقبة مخالفي نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

يشار إلى أن اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ منذ 31 كانون الأول 2016، وتم التوصل اليه بوساطة روسية تركية، لكنه شهد انتهاكات من الأطراف المتصارعة في البلاد.

وكانت كل من روسيا وتركيا وايران اتفقت خلال محادثات استانا بشأن الأزمة السورية، على إنشاء آلية لمراقبة اتفاق الهدنة.

سيريانيوز