تأهل سلتا فيغو الإسباني إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، بتعادله مع مضيفه غنك البلجيكي 1-1 في غنك في اياب الدور ربع النهائي.

وسجل الدنماركي بيون سيستو (63) هدف سلتا فيغو، ولياندرو توسار (67) هدف غنك.



وكان سلتا فيغو فاز 3-1 ذهاباً في فيغو.



كما تأهل أياكس أمستردام الهولندي إلى الدور نصف النهائي رغم خسارته أمام شالكه الألماني 2-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-0) في غيلسنكيرشن في اياب ربع النهائي.



وسجّل ليون غوريتسكا (53) والنمسوي غيدو بورغشتالر (56) والإيطالي دانيال كاليوري (101) أهداف شالكه، ونيك فييرغيفر (111) والألماني أمين يونس (120) هدفي اياكس.



وكان اياكس امستردام فاز 2-0 ذهاباً في امستردام.