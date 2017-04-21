قاد النجم الشاب ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي الى فوز بشق الأنفس والتأهل الى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بتسجيله هدفًا في الدقيقة (107) بشباك ضيفه أندرلخت البلجيكي (2-1) على ملعب أولد ترافورد.

كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل (1-1) وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي ببلجيكا، ويلجأ الفريق للوقت الإضافي، ليحسم مانشستر، التأهل بهدف راشفورد.



تقدم هنريك مخيتريان في الدقيقة (10) لمانشستر يونايتد، قبل أن يتعادل سفيان هني لأندرلخت بالدقيقة (32).



وافتتح يونايتد التسجيل، في الدقيقة العاشرة عندما أرسل راشفورد كرة على حدود منطقة الجزاء لمخيتريان الذي أطلقها قوية في الشباك، وهو الهدف السادس للدولي الأرميني في 5 مباريات له بالدوري الأوروبي هذا الموسم.



وتلقى مانشستر يونايتد، صفعة قوية بخروج مدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو للإصابة، ودخل مكانه الهولندي دالي بليند.



وأدرك أندرلخت، التعادل عبر لاعبه سفيان هني، الذي استغل دربكة أمام المرمى، بعدما سدد زميله يوري تيليمانس في العارضة، ليتابع الكرة في الشباك في الدقيقة (32).



وأهدر يونايتد، عدة فرص خطرة عبر راشفورد، وإبراهيموفيتش بالشوط الثاني، قبل أن يخرج الأخير من الملعب مع صافرة نهاية الشوط الثاني، لتعرضه للإصابة إثر سقوط خاطئ، ويدخل أنتوني مارسيال، مكانه.



ولم يتغير شيء بالشوط الإضافي الأول، بيد أن الفرج جاء لمانشستر يونايتد بالشوط الإضافي الثاني، عبر راشفورد، الذي استقبل كرة رأسية من مروان فيلايني، وتخلص من مدافعين بحركة فنية جميلة قبل أن يسدد على يمين حارس أندرلخت في الدقيقة (107).