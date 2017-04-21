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ركلات الترجيح تقصي بيشكتاش التركي وتضع ليون الفرنسي بنصف نهائي الدوري الأوروبي
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اخبار الرياضة
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تأهل
أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"
في كرة القدم، على حساب مضيفه بيشكتاش التركي بركلات الترجيح (7-6) في اياب الدور
ربع النهائي.
وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي بفوز بيشكتاش 1-2.
وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية بيشكتاش (27 و58)، فيما جاء هدف ليون الوحيد
عبر ألكسندر لاكازيت (34).
وكان أولمبيك ليون فاز 2-1 ذهاباً في ليون.
والتحق ليون بركب المتأهلين وهم: سيلتا فيغو الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي
وأياكس امستردام الهولندي.
وتقام قرعة نصف النهائي الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون
السويسرية، وستلعب مواجهات الذهاب يوم 4 أيار المقبل، والإياب في الأسبوع التالي
مباشرة.
سيريانيوز
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2017-04-21 10:46:27
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