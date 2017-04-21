ركلات الترجيح تقصي بيشكتاش التركي وتضع ليون الفرنسي بنصف نهائي الدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

تأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، على حساب مضيفه بيشكتاش التركي بركلات الترجيح (7-6) في اياب الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي بفوز بيشكتاش 1-2.



وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية بيشكتاش (27 و58)، فيما جاء هدف ليون الوحيد عبر ألكسندر لاكازيت (34).



وكان أولمبيك ليون فاز 2-1 ذهاباً في ليون.



والتحق ليون بركب المتأهلين وهم: سيلتا فيغو الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وأياكس امستردام الهولندي.



وتقام قرعة نصف النهائي الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" بمدينة نيون السويسرية، وستلعب مواجهات الذهاب يوم 4 أيار المقبل، والإياب في الأسبوع التالي مباشرة. سيريانيوز 2017-04-21 10:46:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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