أقصي البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً من الدور الثالث لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بخسارته أمام الاسباني ألبرت راموس-فينولاس 2-6 و6-2 و7-5.

وخسر موراي أمام الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 6-2 و2-6 و5-7 في ساعتين و32 دقيقة في اول مواجهة بين اللاعبين، وفافرينكا أمام الأوروغوياني بابلو كويفاس السادس عشر 4-6 و4-6 في ساعة و16 دقيقة في أول مواجهة بين اللاعبين أيضاً.



في المباراة الأولى، ضرب موراي بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة كبيرة 6-2، بيد أن الاسباني رد له التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، فارضاً الاحتكام إلى مجموعة فاصلة.



وكان موراي في طريقه إلى حسم المجموعة الثالثة عندما تقدم 4-صفر وسنحت أمامه فرصتان للتقدم 5-1، بيد أنه فشل في ذلك حيث خسر ارساله فاسحاً المجال أمام الاسباني لكسب 4 أشواط متتالية مدركا التعادل وسنحت امامه 3 كرات لكسر ارسال البريطاني وبعدها الارسال لحسم المباراة، لكن موراي أنقذها جميعها وتقدم 5-4 قبل أن يحسم الاسباني الشوطين التاليين وينهي المجموعة في صالحه 7-5.



وكان البريطاني خرج من الدور الثاني لدورة انديان ويلز الأميركية في 12 آذار أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل، علماً بأنه حقق فوزاً صعباً في الدور الثاني على اللوكسمبورغي جيل مولر 7-5 و7-5.



في المقابل، واصل راموس-فينولاس تألقه على الملاعب الترابية هذا العام بعدما كان بلغ دور الأربعة في دورتي كيتو الاكوادورية وريو دي جانيرو البرازيلية ونهائي دورة ساو باولو عندما خسر أمام كويفاس.



وفي الدور ربع النهائي، يلتقي ألبرت-فينولاس مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس والذي تغلب على التشيكي توماس برديتش التاسع ووصيف بطل العام قبل الماضي 6-2 و7-6 (7-صفر) في 120 دقيقة.



وهو الفوز السادس لسيليتش على برديتش في 12 مباراة جمعت بين اللاعبين حتى الآن.



وفي المباراة الثانية، لم تكن حال فافرينكا افضل من موراي وودع الدورة من الدور الثالث بخسارته امام كويفاس 4-6 و4-6.



وكان فافرينكا المتوج بثلاثة القاب كبيرة (استراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016)، يمني النفس بلقبه الثاني في مونتي كارلو بعد عام 2014.



وواصل الاسباني رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوز سهل على الألماني الكسندر زفيريف 6-1 و6-1.



واحتاج نادال الساعي إلى لقب عاشر في مونتي كارلو، إلى 68 دقيقة فقط لتحقيق فوزه الثالث في 3 مواجهات جمعته حتى الآن بزفيريف الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده العشرين.



وتنتظر نادال مهمة سهلة في ربع النهائي كونه سيلاقي الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على الألماني يان لينارد شتروف الصاعد من التصفيات 6-3 و6-0.



وسيطر نادال على دورة مونتي كارلو باحرازه ثمانية القاب متتالية بين 2005 و2012 قبل أن ينهي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في حينها احتكاره له بفوزه عليه في نهائي 2013.



الا أن نادال توج بلقبه التاسع في نسخة 2016 على حساب الفرنسي غايل مونفيس.



وفي الدور المقبل، يلعب غوفان مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني الفائز على الاسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر 6-2 و4-6 و6-4.



وكان دجوكوفيتش أفلت من الخروج المبكر الأربعاء وحقق فوزاً صعباً على الفرنسي جيل سيمون 6-3 و3-6 و7-5.