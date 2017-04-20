قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن ضابطاً روسياً قتل في سوريا جراء هجوم شنه مسلحو على أحد مواقع الجيش النظامي.

وأوضحت الوزارة في بيان إن "الرائد سيرغي بوردوف، الذي عمل مستشارا عسكريا لدى الجيش النظامي، قتل نتيجة هجوم شنه مسلحون على موقع للقوات النظامية".

وتابعت الوزارة أن "الضابط الروسي كان ضمن مجموعة للمستشارين العسكريين الروس، ويؤدي المهام المتعلقة بتدريب تشكيل من تشكيلات الجيش النظامي، وأثناء هجوم شنه المسلحون، قام بتنظيم عملية حالت دون اقتحام مساكن العسكريين من قبل المهاجمين"، لافتة الى انه "أصيب بجروح قاتلة أثناء المعركة".

ونفت الوزارة ي بيانها تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية عن مقتل عسكريين روسيين اثنين في سوريا.

وكانت وسائل إعلام نقلت في 11 من نيسان الجاري عن مصادر من وزارة الدفاع الروسية قولها ان عسكريين روسيين اثنين قتلا واصيب آخر اثر هجوم شنته مجموعات مسلحة في سوريا.

وقتل عدد من العسكريين الروس, خلال العمليات العسكرية في عدة مناطق, وذلك منذ بدء التدخل الروسي بسوريا 30 أيلول عام 2015, دعما للنظام السوري.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا", لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا.

سيريانيوز