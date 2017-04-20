أكد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ومرشح حزب الجمهوريين للرئاسة فرنسوا فيون يوم الخميس، أنه يستحيل مكافحة الإرهاب في سوريا من دون الاستعانة بحكومتها وجيشها.

وشدد فيون خلال حديث لصحيفة (فيغارو) الفرنسية، على ضرورة تشكيل تحالف دولي بمشاركة روسيا وإيران لمحاربة الإرهاب، مضيفاً أن "الاعتقاد بأن بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة يحول دون تعاوننا مع روسيا وإيران يقودنا إلى طريق مسدود".

وزادت المطالبات الدولية مؤخرا بضرورة رحيل الأسد عن السلطة، وذلك بعد الهجوم الذي يرجح بانه كيماوي في خان شيخون بإدلب، والذي رفضت موسكو تحميل النظام أي مسؤولية.

واعتبر فيون أنه من الخطأ التخلي عن إنشاء تحالف واسع يضم كل الدول التي تتصدى للإرهاب، مشيرا إلى أن "ألمانيا بدأت تغير موقفها من هذه المسألة كونها أصبحت مستهدفة أيضاً".

وكانت فرنسا أكدت اكثر من مرة على أنه يجب تشكيل "تحالف دولي موسع" ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والارهاب.

يشار إلى أن فرنسا من دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، و يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق. 2015