نفى الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، أنباء تفيد بإلقاء إلقاء القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي شمال سوريا، مشيرا إلى أن سيطرة التنظيم على الحدود السورية العراقية تجعله في مأمن هناك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن الأسد قوله رداً على سؤال حول تقارير تفيد بأنه تم القبض على البغدادي من قبل القوات الروسية والسورية على الحدود بين سوريا والعراق، " لا، هذا ليس صحيحاً".

وكانت وسائل إعلام ذكرت قبل يومين نقلا عن الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات، إن القوات السورية والروسية تمكنت من اعتقال البغدادي بعد أن دخل الأراضي السورية هاربا من الموصل.

وأضاف الأسد "في كل الأحوال، فإن تلك الحدود تقع تحت سيطرة (داعش) حتى الآن، وليست تحت سيطرة السوريين أو الروس، أو حتى الغربيين أو الأمريكيين أو أي طرف آخر. (داعش) وحده يسيطر على تلك الحدود، وبالتالي فإن البغدادي في مأمن في تلك المنطقة".

يشار إلى أن أنباء عن مقتل البغدادي والقبض عليه سبق وترددت في تقارير إعلامية، تبين لاحقاً ان لا صحة لها.

وبسط تنظيم "داعش" سيطرته على عدة مناطق في سوريا والعراق وأعلن في تلك المناطق عن قيام دولة الخلافة الاسلامية, وعمم قوانينه على أهالي تلك المناطق، كما قاموا بتهجير العديد من السكان, الأمر الذي أثار مخاوف دولية كبيرة من وصول المد الإرهابي إلى بلدانهم وتهديد أمنهم.

وتخضع محافظتي دير الزور والرقة السوريتين بشكل جزئي إلى سيطرة تنظيم "داعش"، الذي تمتد سيطرته عبر الحدود العراقية، في وقت يواجه معارك شرسة في كلا الدولتين ما أدى لتراجع مناطق سيطرته.

سيريانيوز