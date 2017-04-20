أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء، عن تقديم منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوفرة في الجامعات الصربية للعام الدراسي 2017 0 2018 ، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم ولغاية الخميس القادم .

وحددت الوزارة، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) شروط التقدم إلى المنح، هي أن " يكون المتقدم من حاملي الجنسية العربية السورية وعلى الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي لدورة 2016 وألا يتجاوز عمره 22 عاما بتاريخ صدور الإعلان وأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية حيث تجري مفاضلة القبول على منح التبادل الثقافي على أساس المعدل المئوي للدرجات الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية بعد طي علامة مادة التربية الدينية".

وأوضحت الوزارة أنه "لا يحق لمن نجح في اعلانات التبادل الثقافي لهذا العام التقدم لهذا الاعلان كما لا يحق له التقدم لأي إعلان حتى تصدر نتائج الإعلان الذي تقدم إليه كما لا يحق للطلاب المستنكفين عن إعلانات التبادل الثقافي السابقة التقدم لهذا الإعلان إلا في حال كانوا تقدموا بطلب الاستنكاف ضمن الموعد المحدد في التنويه الخاص بنتائج اعلان التبادل الثقافي السابق الذي نجحوا فيه".

وأشارت الوزارة إلى أن "نفقة الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي تكون خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات تجاه الدولة ويخضع الطلاب الخريجون للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات ويمكن الحصول عليها من موقع وزارة التعليم العالي مديرية تعادل الشهادات".

وتهدف هذه المنحة إلى دعم القطاع التعليمي وتأمين حاجته من الكوادر والكفاءات والمساعدات في رفع السورية التعليمية، كما تأتي المنحة استكمالا للبرنامج التنفيذي للإتفاق الثقافي الموقع مع صربيا.

يذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت ف23 من شهر آذار الماضي، عن منحة للإناث مقدمة من جامعة هونغ كونغ في الصين.