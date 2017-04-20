حقق الجيش النظامي تقدماً ,على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بالمناطق المحيطة بمدينة تدمر، حيث سيطر على مجموعة من التلال الجبلية الواقعة في محيط جبل القطار الذي يبعد عن المدينة حوالي 25 كم.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظامي اشتبك مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محيط صوامع حبوب تدمر وعلى اتجاه حقل آرك النفطي وعلى محور سبخة الموح بريف تدمر، ما أسفر عن القضاء على عدد من عناصر التنظيم .

كما تمكن الجيش من التقدم على طول خطوط المواجهات والسيطرة على عدة نقاط جديدة كانت تحت سيطرة "داعش", وفقا للمصادر.

وكان الجيش النظامي سيطر، يوم الأربعاء، على سد أبو قلة الواقع شمال غرب المحطة الرابعة لنقل النفط بريف تدمر, بعد معارك مع "داعش".

ووسع الجيش النظامي في الايام الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق وتلال ومرتفعات ونقاط بريف تدمر بحمص, بعد معارك مع تنظيم "داعش".

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.