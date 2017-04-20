واصل الجيش النظامي, يوم الخميس, تقدمه في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن من استعادة السيطرة على بلدة طيبة الامام, بعد معارك مع فصائل معارضة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي أحكم سيطرته الكاملة على بلدة طيبة الإمام ومحيطها بريف حماة.

ونشرت المصادر صورا تظهر تواجد عدد من عناصر الجيش النظامي قالت انهم من داخل بلدة طيبة الامام .

من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى اندلاع معارك عنيفة بين فصائل معارضة والجيش النظامي على جبهة طيبة الامام بريف حماه.

وجاءت السيطرة بعد 3 أيام من استعادة الجيش النظامي السيطرة على بلدة صوران و تل بزام الاستراتيجي بريف حماة الشمالي.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي, التي اطلقها منذ 23 من الشهر الماضي, حيث تمكن من استعادة عشرات القرى والبلدات والتلال, في عملية جاءت ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة في اذار الماضي, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق.