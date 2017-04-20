انخفاض طفيف في اسعار بعض اصناف الخضار.. وثبات أسعار الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار البصل ارتفاعاَ, مقابل انخفاض سعر البطاطا والفول والكوسا والخيار, مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث لاتزال الاسعار ثابتة. وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-04-20 14:50:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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