اتهم الجيش الإسرائيلي, يوم الاربعاء, القوات النظامية السورية بامتلاك بضعة اطنان من الأسلحة الكيماوية, في ظل تواصل نفي النظام بعدم امتلاكه هذا النوع من السلاح والاتهامات الدولية بخصوص شنه هجوماَ بالكيماوي على خان شيخون بريف ادلب.

وقال متحدث عسكري اسرائيلي لوكالة (رويترز), لم تسمه, ان ضابطا كبيرا بالجيش الإسرائيلي قال, في إفادة للصحفيين, انه "لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية" في أيدي القوات السورية.

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وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيروليت, بأن المخابرات الفرنسية ستقدم "دليلاً في الأيام المقبلة" يثبت استخدام النظام السوري "أسلحة كيماوية" في الهجوم الذي استهدف ببلدة خان شيخون بريف ادلب في 4 الشهر الجاري.

وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".

وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية.