أصيب, يوم الخميس 4 أشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة ,قوله ان " قذائف صاروخية سقطت على الأحياء السكنية في مدينة محردة ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار المصدر إلى أن "القذائف خلفت أضرارا مادية كبيرة بمنازل المواطنين وعدد من المحال التجارية والسيارات ".

وتتعرض مدينة محردة, الخاضعة تحت سيطرة النظامي, بشكل متكرر, لسقوط قذائف صاروخية, مايؤدي الى سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

وتشهد عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , سقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز