اعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الخميس, عن تأجيل اللقاء الثلاثي (روسيا- اميركا -الأمم المتحدة) بخصوص سوريا الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين في مدينة جنيف السويسرية.

واشار دي ميستورا, في مؤتمر صحفي, إلى أن "الاجتماع الثلاثي بوجود الولايات المتحدة الأمريكية لم يلغ وإنما تم تأجيله".

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وأضاف "بقدر ما أعرف فإن الاجتماع الثلاثي لن يحدث الآن، لكنه تأجل فقط ، كان لدى الولايات المتحدة الأسباب التي لن تجعلها قادرة أن تكون هناك يوم الاثنين".

وكان من المقرر عقد لقاء يضم ممثلي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في جنيف في 24 نيسان المقبل, لبحث التحضير لمفاوضات جنيف واجتماعات أستانا

ولفت دي ميستورا الى انه " سيجتمع يوم الاثنين المقبل مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لبحث التحضير لمفاوضات جنيف واجتماعات أستانا ".

وكان دي ميستورا, اعلن عن الاستعداد لاستئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل, فيما اتفق المجتمعون في جولة استانا 3 السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.

وتجري منذ أشهر مفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين مفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة بأستانا وجنيف، برعاية اممية وقوى إقليمية ودولية.