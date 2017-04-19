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موناكو يجدد فوزه أمام بروسيا دورتموند ويبلغ نصف نهائي دوري الابطال
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اخبار الرياضة
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واصل
موناكو الفرنسي حلمه الأوروبي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين كرر تفوقه على
ضيفه بوروسيا دورتموند وفاز عليه 3-1 الاربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
.
وكان موناكو قد فاز ذهابا في ألمانيا 3-2.
وسجل أهداف فريق الإماراة الفرنسي نجمه الشاب كيليان مبابي 3 وهدافه الكولومبي
راداميل فالكاو 17 ثم البديل فالير غيرمان بعد دخوله في أقل من دقيقة 81.
أما هدف الزائر الوحيد فوقع عليه ماركو ريوس 48.
سيريانيوز
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2017-04-19 23:53:45
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