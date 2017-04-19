موناكو يجدد فوزه أمام بروسيا دورتموند ويبلغ نصف نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

واصل موناكو الفرنسي حلمه الأوروبي وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حين كرر تفوقه على ضيفه بوروسيا دورتموند وفاز عليه 3-1 الاربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وكان موناكو قد فاز ذهابا في ألمانيا 3-2.



وسجل أهداف فريق الإماراة الفرنسي نجمه الشاب كيليان مبابي 3 وهدافه الكولومبي راداميل فالكاو 17 ثم البديل فالير غيرمان بعد دخوله في أقل من دقيقة 81.



أما هدف الزائر الوحيد فوقع عليه ماركو ريوس 48. سيريانيوز 2017-04-19 23:53:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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