يوفنتوس يفرض التعادل على ملعب برشلونة ويتأهل الى نصف نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

فشل برشلونة الاسباني بتحقيق العودة المنتظرة على ملعبه "كامب نو" والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما اكتفى بالتعادل السلبي أمام ضيفه يوفنتوس الايطالي الاربعاء في اياب ربع نهائي المسابقة .

واكتفى برشلونة الاربعاء بالتعادل مع يوفنتوس الفائز ذهاباً على أرضه 3-صفر، فحجز بطاقته إلى دور الأربعة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، كما ثأر يوفنتوس من برشلونة الذي توج بطلاً لعام 2015 على حساب بطل ايطاليا بالفوز عليه في النهائي 3-1.



وتقام قرعة نصف النهائي الجمعة في نيون السويسرية.



وعجز برشلونة عن تكرار سيناريو الدور السابق حين خسر ذهاباً خارج قواعده أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-4 قبل أن يحقق إنجازاً تاريخياً بفوزه اياباً على أرضه 6-1، بينها ثلاثة أهداف من الدقيقة 88 حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وحال يوفنتوس، بطل 1985 و1996 ووصيف 1973 و1983 و1997 و1998 و2003 و2015، دون موقعة محتملة بين برشلونة وغريمه المحلي ريال مدريد حامل اللقب الذي بلغ دور الأربعة الثلاثاء على حساب بايرن ميونيخ الألماني (4-2 اياباً بعد التمديد و2-1 ذهاباً). سيريانيوز 2017-04-20 00:05:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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