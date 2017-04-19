اتفقت وفود ايران وروسيا وتركيا, خلال اجتماعها في العاصمة طهران, على عقد اجتماع الخبراء حول سوريا في 2 ايار المقبل, قبل مؤتمر استانا .

واوضح بيان للوفود التي اجتمعت في طهران, نشرته وكالات انباء إيرانية, ان إجتماع الخبراء الثلاثي بحث "نظام وقف اطلاق النار وتنفيذه ، و تبادل السجناء والمختطفين ".

وأكد البيان على "وجوب الإلتفات بشكل متزامن لجميع أبعاد الأزمة السورية".

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واتفقت الوفود المشاركة في اجتماع طهران على عقد الاجتماع المقبل على مستوى الخبراء في 2 ايار المقبل قبل مؤتمر استانا.

وقدم وفد من الخبراء بالامم المتحدة خلال مشاركته باجتماع طهران الثلاثي ، مواضيع تخصصية ومساعدات فنية قيمة.

وبدأت ,يوم الثلاثاء, أعمال الاجتماع الثلاثي على مستوى الخبراء يضم مندوبين من إيران وروسيا وتركيا في سياق محادثات أستانا بهدف إيجاد حل للازمة السورية.

وجاء الاجتماع في ظل مساعي تجريها كازاخستان مع الدول الضامنة من اجل توسيع المشاركة في مباحثات أستانا حول سوريا, كإشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.

واتفق المجتمعون في جولة استانا 3 السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.