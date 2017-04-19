انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الاربعاء، وبشدة تكرار الهجمات واستمرارها ضد المدنيين في سوريا، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لوقف اهدار الارواح.

وذكر قصر الاليزيه في بيان، أن الرئيس الفرنسي اعرب عن "استيائه" لاستمرار الهجمات التي يشنها قوات النظام السوري والجماعات المسلحة ضد السكان المدنيين.

ودعا إلى صياغة دبلوماسية فرنسية لحشد جميع الشركاء والمنظمات الدولية من اجل وقف هذه الهجمات وادانة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

وحملت فرنسا أكثر من مرة, النظام السوري مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين في سوريا ووقوع أزمة اللاجئين, معربَة عن "الأسف" لعدم اتخاذ تدابير في مجلس الأمن بشأن الملف السوري، داعية الفصائل الموجودة في سوريا إلى وقف أعمالها القتالية.

وصعدت الدول الغربية من لهجتها عقب هجوم بأسلحة كيماوية في خان شيخون بادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, محملة النظام السوري المسؤولية, الامر الذي نفاه الاخير, حيث قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشروع قرار في مجلس الأمن للتنديد في هذا الهجوم, لكن روسيا عرقلت صدور القرار باستخدام "الفيتو".