كشف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيروليت, يوم الأربعاء, أن المخابرات الفرنسية ستقدم "دليلاً في الأيام المقبلة" يثبت استخدام النظام السوري "أسلحة كيماوية" في الهجوم الذي استهدف ببلدة خان شيخون بريف ادلب في 4 الشهر الجاري.

ونقلت وكالات انباء عن ايروليت قوله, في تصريح لمحطة تلفزيون (إل.سي.بي), ان "هناك تحقيق تجريه أجهزة المخابرات الفرنسية والمخابرات العسكرية... إنها مسألة أيام وسنقدم دليلا على أن النظام السوري نفذ الضربات في 4 نيسان."

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي "لدينا عناصر ستمكننا من إظهار أن النظام استخدم عن عمد أسلحة كيماوية."

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز السارين أو مادة مشابهة استخدمت في هجوم على بلدة خان شيخون في ريف ادلب .

وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين" أيضا.

واستهدف هجوم خان شيخون في 4 نيسان الجاري, مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا, تم اتهام النظام السوري بشن الكيماوي على المنطقة, الأمر الذي نفاه الأخير, متهما واشنطن بالتواطؤ مع "ارهابيين" في "فبركة هذا الهجوم, داعيا إلى إجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

ولقي هجوم ادلب إدانات دولية واسعة, حيث صعدت عدة دول لاسيما فرنسا وأميركا وبريطانيا من لهجنها, داعية لمعاقبة الأسد, فيما أصرت موسكو على عدم الاستعجال في إعطاء تقييمات, داعية إلى إجراء تحقيق موضوعي.

سيريانيوز