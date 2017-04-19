أصيب, يوم الأربعاء, شخصان بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية على منازل المواطنين في حيي سجنة والسحاري بمدينة درعا.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية, أن "قذائف صاروخية أطلقَت على أحياء سجنة والسحاري في درعا ما أدى إلى إصابة طفلة وشخص آخر بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة ".

وسبقَ أن أصيبت فتاة بجروح في الـ14 من نيسان الجاري, جراء سقوط قذائف على منازل المواطنين في حي درعا المحطة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما في درعا و دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز