أوقفت السلطات اللبنانية يوم الأربعاء، امرأة سورية قامت برمي طفلتها حديثة الولادة في مستوعب النفايات.

وذكرت الوكالة (الوطنية) للاعلام اللبنانية، أن "المرأة قامت برمي طفلتها الحديثة الولادة داخل أحد مستوعبات النفايات في محلة الدورة، وذلك في الليلة التي ولدتها فيها، في إحدى مستشفيات طرابلس".

وأوضحت الوكالة أن "المرأة اعترفت بعد التحقيق معها، بأنها تخلصت من طفلتها كونها نتيجة علاقة غير شرعية، وقد ساعدها في ذلك والدتها وشقيقتها، اللتان أوقفتا أيضا بجرم المشاركة في رمي الطفلة، التي لم يعثر لها على أثر".

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة وغيرها من الأعمال المخالفة.