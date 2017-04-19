لقي 6 أشخاص حتفهم، يوم الأربعاء، وأصيب 32 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين جنوب غرب مدينة حلب.

وقال التلفزيون الرسمي إن 6 قتلى سقطوا واصيب 32 شخصاً أخرين، بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين بمدينة حلب.

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وقال نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان التفجير وقع قرب جامع الزبير في حي صلاح الدين، واستهدف تشييع أحد عناصر القوات الموالية للنظام.

وكان حي صلاح الدين من أبرز معاقل المعارضة المسلحة، قبل انسحابها من المدينة بشكل كامل بموجب اتفاق تم تنفيذه في كانون الأول 2016.

ويأتي الحدث، بعد أيام من استهداف سيارة مفخخة لقوافل الخارجين من كفريا والفوعة في منطقة الراشدين بريف حلب الغربي، ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات.

يشار إلى أن معظم التفجيرات التي هزت حلب في الفترة الماضية، وقعت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة غالباً وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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