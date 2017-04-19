أتلتيكو مدريد يفرض التعادل على ملعب ليستر سيتي ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع مستضيفه ليستر سيتي الإنكليزي 1-1 في إياب ربع نهائي البطولة الثلاثاء مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-0.

وسجل لأتلتيكو مدريد ساول في الدقيقة 26 وعادل للثعالب جيمي فاردي 61.



وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها أتلتيكو مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة في المواسم الأربعة الأخيرة علماً أنه خاض المباراة النهائية مرتين عامي 2014 و2016 وخسر أمام مواطنه وجاره ريال مدريد.



في المقابل، خرج ليستر سيتي مرفوع الرأس في مشاركته الأولى في تاريخه في المسابقةإذ لم يخسر على أرضه.



وحاول ليستر سيتي منذ البداية الضغط على ضيوفه لتسجيل هدف مبكر يحرر لاعبيه من الضغط النفسي لكنه اصطدم بدفاع إسباني قوي أبعد جميع المحاولات.



ولم يتأخر رد أتلتيكو مدريد وجاء بعد 5 دقائق افتتح من خلاله التسجيل ساول بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من البرازيلي فيليبي لويس أسكنها إلى يمين الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.



ودفع مدرب ليستر سيتي كريغ شكسبير بالمهاجمين الأرجنتيني خوسيه ليوناردو اولوا وبن تشيلويل مكان المدافع التونسي يوهان بنعلوان واوكازاكي مطلع الشوط الثاني.



ونجح فاردي في إدراك التعادل إثر دربكة أمام المرمى إثر تمريرة عرضية من تشيلويل (61).



وضغط الفريق الإنكليزي بقوة في الدقائق الأخيرة دون جدوى. سيريانيوز 2017-04-19 00:50:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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