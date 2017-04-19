تأهل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 4-2 بعد التمديد الثلاثاء في إياب ربع النهائي على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وكان ريال فاز أيضاً ذهاباً الأسبوع الماضي على أرض بايرن 2-1، وهي النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي إياباً اليوم لصالح الفريق البافاري.



وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (76 و104 و109) وماركو أسنسيو (111) أهداف ريال والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (53 من ركلة جزاء) وسيرخيو راموس (78 خطأ في مرمى فريقه) هدفي بايرن.



وتعرض أرتورو فيدال للطرد بالحصول على بطاقة ثانية، ليجبر مدرب البايرن أنشيلوتي على خسارة مهاجمه الأساسي ليفاندوفسكي، ليشارك مكانه جوشوا كيميتش، لتعويض النقص العددي، وتأمين خط الوسط.



وفي الوقت الإضافي، لم يصمد بايرن ميونيخ، وانهار تمامًا بسبب النقص العددي، لتكون مواجهة من طرف واحد عمرها 30 دقيقة، حيث تصدى مانويل نوير لمحاولتين من رونالدو وأسينسيو.



إلا أن رونالدو قتل المباراة تمامًا، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، ليستسلم الفريق البافاري تمامًا أمام منافسه، ليخترق مارسيلو الدفاع بسهولة، ويمرر إلى كريستيانو رونالدو، مسجلاً الهاتريك في الدقيقة 110.



وبعدها بدقيقتين، وبنفس السيناريو، توغل ماركو أسينسيو بكل سهولة وسط مدافعي الفريق الألماني، وسدد الكرة على يمين مانويل نوير مسجلاً الهدف الرابع، ليؤكد تأهل العملاق المدريدي إلى الدور نصف النهائي.