فوز ثمين للأرسنال على حساب ميدلسبره بالدوري الانكليزي الممتاز اخبار الرياضة شارك

نجح آرسنال في تحقيق الفوز على مستضيفه ميدلسبره 2-1 في ختام المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لآرسنال التشيلي ألكسيس سانشيز 41 والألماني مسعود أوزيل 71، فيما أحرز هدف ميدلسبره الوحيد الإسباني ألفارو نيغريدو 50.



وصار رصيد المدفعجية 57 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميدلسبره عند النقطة 24 في المركز 19.



ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 71 لتوتنهام، و66 لليفربول، و64 لمانشستر سيتي.



ويملك آرسنال مبارتان مؤجلتان أمام ليستر سيتي وساوثهامبتون. سيريانيوز 2017-04-19 00:35:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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