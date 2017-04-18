أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، يوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة على المدينة من متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاء في بيان لسورية الديمقراطية إن لجنة تحضيرية عقدت "لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة مدينة الرقة."

وتعهد الناطق باسم قوات "سوريا الديمقراطية" العميد طلال سلو بتقديم "كل الدعم والمساندة"، وقال إن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طردت متشددي "داعش".

وأحرزت "قوات سوريا الديمقراطية" في الأيام القليلة الماضية، تقدمًا واسعًا على حساب تنظيم "داعش" في محيط مدينة الرقة معقل التنظيم شمالي البلاد، إذ وصلت مركز مدينة الطبقة، وتخوض اشتباكات حاليًا للسيطرة الكاملة على المدينة.

وأوضحت القوات إن "مسؤوليها يعملون منذ ستة أشهر لتشكيل المجلس".

وكان مسؤولون أكراد لم قالوا في آذار الماضي، ان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يدرب قوة من "سوريا الديمقراطية" لتسليمها الأمور الأمنية في الرقة بعد استعادتها من تنظيم داعش، حيث أن الجناح السياسي للقوات، لديه عدة خطط متقدمة لتشكيل مجلس مدني لقيادة المدينة بمجرد السيطرة عليها.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز