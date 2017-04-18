انتهت عملية اخراج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بحمص, البالغ عددها 519 شخصا, مع بعض من افراد عائلاتهم, باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الدفعة تضمنت "خروج 519 مسلحا والمئات من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر ".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولفتت الوكالة إلى أن " 55 حافلة قامت بنقل المسلحين وعائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية".

وكان محافظ حمص طلال البرازي اعلن امس ان اتفاق الوعر سيكون منجزاَ بشكل كامل نهاية الشهر الجاري , ليتم البدء بعدها بإعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية المتضررة في الحي.

وتم اخراج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم في 8 نيسان الجاري، باتجاه جرابلس، حيث شملت الدفعة حينها نحو 1500 شخص بينهم حوالي 400 مسلح.

وخرجت, مطلع الشهر الجاري, الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص, البالغ عددهم 350 مع بعض من افراد عائلاتهم , وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة مع النظام.

كما تم الشهر الماضي خروج الدفعتين الاولى والثانية من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

ويشار إلى أن اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من آذار الماضي, في حي الوعر يمتد إلى لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.