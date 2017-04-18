سقط قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على بلدات بريف دير الزور.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "طائرات التحالف شنت غارات جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مدينة البوكمال وبلدة حسرات وحي اللابد في بلدة موحسن بريف دير الزور تسببت بمقتل 16 مدنيا وإصابة أكثر من 40 آخرين بينهم لاجئون عراقيون”.

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وأشارت المصادر إلى أن "طائرات التحالف قصفت أمس بـ 12 صاروخا مبنى كلية الزراعة وعددا من المنازل في قرية الحسينية بالريف الغربي ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان وطفل واصابة 12 آخرين".

من جهتها, اعلنت مصادر معارضة ان "طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف استهدفت ليل الاثنين مدينة البوكمال و منطقة قرب دوار المصرية ، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنيا بينهم مواطنات وأطفال ".

وأضافت المصادر أن "ضربات جوية أسفرت أيضا عن مقتل سبعة مدنيين في قرية الحسينية شمالا على نهر الفرات".

وجاء ذلك عقب يوم على سقوط قتلى وجرحى جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على قرية السكرية قرب مدينة البوكمال في دير الزور الشرقي.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور, خاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة التنظيم عمليات قصف من قبل التحالف من جهة وطيران النظامي , بدعم من القوات الجوية الروسية, من جهة اخرى.