تحطمت, يوم الثلاثاء, مروحية تابعة للشرطة التركية في محافظة تونجلي شرق البلاد, ما ادى الى مقتل جميع ركابها.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن مصادر امنية قولها ان " 12 شخصا كانوا على متن المروحية من بينهم 7 ضباط شرطة وقاضيان إضافة إلى ثلاثة من طاقم المروحية".

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إلى ذلك, نقلت صحيفة صباح التركية أن الطائرة كان على متنها 14 شخصا بينهم 8 ضباط شرطة.

من جهتها, افادت وكالة (الاناضول) ان "المروحية التي يعتقد أنها سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، كان على متها 7 رجال شرطة، وقاضٍ، وضابط، و3 من أفراد الطاقم".

وجاءت الحادثة بعد شهر على سقوط مروحية في اسطنبول, كانت متجهة إلى ولاية بيلاجيك شمال غربي البلاد, بسبب انعدام الرؤية, ما ادى الى مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها, بينهم 4 روس .

كما تحطمت طائرة عسكرية، في تموز 2016، على متنها 15 شخصاً بسبب الضباب في محافظة جيريسون شمال شرق تركيا، موقعة 7 قتلى و8 جرحى.