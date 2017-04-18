بدأت ,يوم الثلاثاء, أعمال الاجتماع الثلاثي على مستوى الخبراء يضم مندوبين من إيران وروسيا وتركيا في سياق محادثات أستانا بهدف إيجاد حل للازمة السورية.

وأفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية, أن اجتماع طهران على مستوى الخبراء على مدى يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اعلن يوم الاثنين، أن اجتماع الخبراء في طهران يصب في سياق الاستمرار في سبل البحث عن آليات ترمي لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

ويأتي الاجتماع في وقت ظل مساعي تجريها كازاخستان مع الدول الضامنة من اجل توسيع المشاركة في مباحثات أستانا حول سوريا, كإشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين.

واتفق المجتمعون في الجولة السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

سيريانيوز